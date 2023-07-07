Польша и Литва настаивают на новых санкциях против Беларуси и РФ, - СМИ

Речь идет о синхронизации экономических санкций против Беларуси с ограничениями в отношении РФ.

По данным польских журналистов, проект санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко готов к реализации с конца января.

Варшава и Вильнюс хотят расширить "черный список", включив в него лиц, ответственных за преследование и осуждение в Беларуси журналиста и политического заключенного Анджея Почобута. При этом, отмечается в публикации, есть и отраслевые ограничения.

По словам одного из дипломатов, для эффективной борьбы с обходом санкций нужно "синхронизировать ограничения против России и Беларуси".

Другой дипломат указал на необходимость обновления январского проекта белорусских санкций, так как с тех пор Европейский союз наложил на РФ еще два пакета ограничений.

Напомним, что в январе Еврокомиссия предложила ввести ограничения на белорусский экспорт, в том числе в отношении мебели, угля, нефти, золота и стали. Кроме того, в пакете есть и дополнительные ограничения в авиационном секторе.

Польша призывает расширить и усилить данные санкции.

Также в Варшаве говорят о новой угрозе, связанной с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера" в Беларуси. Польская сторона предупреждает о рисках диверсионно-гибридной деятельности с использованием мигрантов для давления на восточную границу Евросоюза.

Санкции против РФ и Беларуси

11-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу 23 июня. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на ужесточение существующих санкций ЕС и прекращение их обхода.

В начале июля президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ. В том числе против "Росатома".

Напомним таже, что перед этим глава Украинского государства заявил о том, что было проанализировано, как РФ удается обходить санкции. Зеленский сообщил, что следующим шагом будет перекрытие всех направлений, которыми Москва может это сделать.

Также сообщалось, что по словам министра экономики Литвы Аусрине Армонайте, страна планирует запретить поставки и транзит ряда товаров двойного назначения, которые могут попасть в РФ через Беларусь.