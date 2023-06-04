Зеленський провів спецнараду щодо обходу санкцій проти Росії: будуть необхідні кроки

Україна проаналізувала, як Росії вдається оминати санкції. Наступний крок – перекрити всі напрямки, якими Москва може це зробити.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції і хто їй допомагає", - повідомив президент.

За словами Зеленського, державі-терористу досі вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.

Однак президент повідомив, що під час сьогоднішньої наради вони проаналізували, які країни та компанії можуть допомагати Росії виробляти засоби терору, та зокрема ракети.

"Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами, – щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть”, - наголосив президент.

Санкції проти Росії

Лідери країн Великої сімки (G7) під час саміту в Хіросімі підтвердили свою відданість санкціям проти РФ, зокрема вони обмежать експорт промислового обладнання, інструментів та технологій, корисних для військових дій Росії, а також її прибутки від торгівлі металами та алмазами.

Також, Європейський союз готує 11-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на боротьбу з обходом діючих обмежень.

Зазначимо, що вчора глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україні доведеться просити пояснення у деяких країн, чому вони не хочуть застосовувати санкції проти російських компаній, які виробляють дрони й ракети, якими РФ обстрілює Україну.

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