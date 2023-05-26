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Польща хоче запровадити санкції проти кількох сотень чиновників Білорусі

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П'ятниця 26 травня 2023 23:19
Польща хоче запровадити санкції проти кількох сотень чиновників Білорусі Фото: голова МВС Польщі Маріуш Каміньський (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Польща запровадить санкції проти кількох сотень чиновників у Білорусі. Причиною цього є репресії та порушення прав людини режимом диктатора Олександра Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Польщі Маріуша Каміньського.

"У понеділок я оголошу про рішення додати до санкційного списку кількох сотень представників режиму Лукашенка", - йдеться у заяві.

Причиною для цього Камінський називає залишенням без змін "драконівського" вироку у справі Анджея Почобута.

Міністр додав, що під санкції потраплять відповідальні за політичні репресії, зокрема проти поляків, які проживають у Білорусі.

Справа Анджея Почобута

Почобута було затримано навесні 2021 року, у жовтні 2022 року його було включено Комітетом державної безпеки Білорусі до переліку "осіб та організацій, причетних до терористичної діяльності". Громадянина Польщі судили за наступними "звинуваченнями":

  • Публічні заклики до здійснення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, та розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики, вчинені з використанням засобів масової інформації та глобальної комп'ютерної мережі Інтернет;
  • Навмисні дії, спрямованих на порушення національної, релігійної та іншої соціальної ворожнечі.

Раніше Гродненський обласний суд засудив журналіста міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Андрія Почобута на 8 років позбавлення волі.

Також у квітні Гродненський обласний суд засудив громадянина Польщі Єжи Живалевського до 4 років позбавлення волі. Його звинуватили в "агентурній діяльності".

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