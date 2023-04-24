У Білорусі громадянина Польщі звинуватили в "агентурній діяльності" та посадили в тюрму

У Білорусі громадянина Польщі звинуватили в "агентурній діяльності" та засудили до 4 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський правозахисний центр "Вясна".

"За інформацією правозахисників, чоловіка звинуватили у шпигунстві та засудили до 4 років позбавлення волі. Відомо, що Єжи Живалевський з Білостока має дружину громадянку Білорусі", - додали у центрі "Вясна".

Зазначається, що йому було пред'явлено звинувачення за ст. 358-1 ККУ (агентурна діяльність). Судове засідання вів суддя Анатолій Заяць.

"27 лютого у Гродненському обласному суді відбувся розгляд справи громадянина Польщі Єжи Живалевського", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Польща вважає за необхідне запровадити нові санкції щодо білоруської влади. Приводом став заочний вирок екс-кандидату у президенти Білорусі Світлані Тихановській.

Раніше повідомлялось, що суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську. Їй призначили 15 років за ґратами.

У четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Депутати змогли подолати вето президента.

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