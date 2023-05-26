Польша хочет ввести санкции против нескольких сотен чиновников Беларуси

Польша введет санкции против нескольких сотен чиновников в Беларуси. Причиной этого являются репрессии и нарушения прав человека режимом диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Польши Мариуша Каминьского .

"В понедельник я объявлю о решении добавить в санкционный список нескольких сотен представителей режима Лукашенко", - говорится в заявлении.

Причиной для этого Каминский называет оставлением без изменений "драконовского" приговора по делу Анджея Почобута.

Министр добавил, что под санкции попадут ответственные за политические репрессии, в частности против поляков, проживающих в Беларуси.

Дело Анджея Почобута

Почобут был задержан весной 2021 года, в октябре 2022 года он был включен Комитетом государственной безопасности Беларуси в перечень "лиц и организаций, причастных к террористической деятельности". Гражданина Польши судили по следующим статьям "обвинениям":

Публичные призывы к осуществлению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет;

Умышленные действия, направленные на нарушение национальной, религиозной и другой социальной розни.

Ранее Гродненский областной суд приговорил журналиста международного канала общественного телевидения ПольшиАндрея Почобута к 8 годам лишения свободы.

Также в апреле Гродненский областной суд приговорил гражданина Польши Ежи Живалевского к 4 годам лишения свободы. Его обвинили в "агентурной деятельности".