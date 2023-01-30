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Польща хоче висунути ультиматум щодо участі росіян Олімпійських іграх у 2024 році

Фото: польща хоче висунути ультиматум щодо участі росіян Олімпійських іграх у 2024 році (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польща планує висунути ультамитум Міжнародному олімпійському комітету щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука в інтерв'ю Polskie Radio.

Президент України Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут, щоб той переконався, що нейтральності не існує. Також на його думку, Кремль може розцінити плани Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до змагань так, нібито світ готовий йти на поступки.

Як раніше заявив Подоляк, МОК своїм закликом повернути представників РФ та Білорусі на Олімпіаду пропонує миру пропагувати насильство, масові вбивства та руйнування.

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