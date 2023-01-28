У Зеленського жорстко пройшлися МОК після їх пропозиції повернути росіян на Олімпіаду

Міжнародний олімпійський комітет своїм закликом повернути представників РФ та Білорусі на Олімпіаду пропонує миру пропагувати насильство, масові вбивства та руйнування.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter .

"Міжнародний олімпійський комітет пропонує миру пропагувати насильство, масові вбивства, руйнування. Саме тому вони наполягають на тому, щоб російські спортсмени брали участь у змаганнях як справжні "посли смерті", - зазначив він.

За словами Подоляка, спорт не існує поза політикою – спорт сприяє цьому. І, таким чином, МОК просуває російську антигуманну політику.

Також президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах, що Росія має зупинити агресію та терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху.

Крім того, український президент додав до своєї публікації кадри, на яких зображені наші спортсмени, які тренуються у зруйнованих спортзалах та на розбитих від російських ракет стадіонах.