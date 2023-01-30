Польша хочет выдвинуть ультиматум по поводу участия россиян Олимпийских играх в 2024 году

Польша планирует выдвинуть ультамитум Международному олимпийскому комитету по поводу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука в интервью Polskie Radio.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут , чтобы тот убедился, что нейтральности не существует. Также, по его мнению, Кремль может расценить планы Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям так, будто мир готов идти на уступки .

Как ранее заявил Подоляк, МОК своим призывом вернуть представителей РФ и Беларуси на Олимпиаду предлагает миру пропагандировать насилие , массовые убийства и разрушения.

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