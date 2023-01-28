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Зеленський про плани МОК щодо санкцій: Росія подасть як "готовність" світу йти на поступки

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Київ, Субота 28 січня 2023 22:21
Зеленський про плани МОК щодо санкцій: Росія подасть як "готовність" світу йти на поступки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кремль може подати плани Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до змагань так, нібито світ готовий йти на поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, він звернувся у листі до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитись з рішенням МОК, який хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу Росії.

Він наголосив, що якщо росіяни з'являться на міжнародних змаганнях, то вони почнуть виправдовувати агресію своєї країни та використовуватимуть символи терору.

"І це також питання часу, коли Кремль почне використовувати існуючу безпринципну гнучкість Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згоден йти на поступки агресору. Не можна ігнорувати, що щодня Росія продовжує свій терор", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК закликав допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Пізніше голова МЗС України Дмитро Кулеба різко відреагував на такий заклик.

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