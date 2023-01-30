Польща хоче висунути ультиматум щодо участі росіян Олімпійських іграх у 2024 році

Польща планує висунути ультамитум Міжнародному олімпійському комітету щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука в інтерв'ю Polskie Radio.

За його словами, Польща разом з іншими країнами буде добиватись, щоб Росії та Білорусі заборонили брати участь в Олімпійських іграх 2024 року. Він відзначив, що 40 країн готові висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

"Ми вдаємося до низки заходів на міжнародній арені. Йдеться про міністрів спорту 40 країн, які підписали звернення, щоб чинити певний тиск на керівництво Міжнародного олімпійського комітету", - сказав він.

Він вважає, що ультиматум є цілком реальним, але він хоче щоб Польща була єдиною країною, яка бере у цьому участь.