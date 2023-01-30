Польща хоче висунути ультиматум щодо участі росіян Олімпійських іграх у 2024 році
Польща планує висунути ультамитум Міжнародному олімпійському комітету щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука в інтерв'ю Polskie Radio.
За його словами, Польща разом з іншими країнами буде добиватись, щоб Росії та Білорусі заборонили брати участь в Олімпійських іграх 2024 року. Він відзначив, що 40 країн готові висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
"Ми вдаємося до низки заходів на міжнародній арені. Йдеться про міністрів спорту 40 країн, які підписали звернення, щоб чинити певний тиск на керівництво Міжнародного олімпійського комітету", - сказав він.
Він вважає, що ультиматум є цілком реальним, але він хоче щоб Польща була єдиною країною, яка бере у цьому участь.
"Тут має бути створення ефективної коаліції країн, без яких організація Ігор була б неможлива", - сказав він.
Президент України Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут, щоб той переконався, що нейтральності не існує. Також на його думку, Кремль може розцінити плани Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до змагань так, нібито світ готовий йти на поступки.
Як раніше заявив Подоляк, МОК своїм закликом повернути представників РФ та Білорусі на Олімпіаду пропонує миру пропагувати насильство, масові вбивства та руйнування.
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