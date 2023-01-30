Польша хочет выдвинуть ультиматум по поводу участия россиян Олимпийских играх в 2024 году
Польша планирует выдвинуть ультамитум Международному олимпийскому комитету по поводу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука в интервью Polskie Radio.
По его словам, Польша вместе с другими странами будет добиваться того, чтобы России и Беларуси запретили участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Он отметил, что 40 стран готовы выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета (МОК).
"Мы предпринимаем ряд мер на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, которые подписали обращение, чтобы оказывать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета", - сказал он.
Он считает, что ультиматум вполне реален, но он хочет, чтобы Польша была единственной страной, которая в этом участвует.
"Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможна", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут , чтобы тот убедился, что нейтральности не существует. Также, по его мнению, Кремль может расценить планы Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям так, будто мир готов идти на уступки .
Как ранее заявил Подоляк, МОК своим призывом вернуть представителей РФ и Беларуси на Олимпиаду предлагает миру пропагандировать насилие , массовые убийства и разрушения.
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