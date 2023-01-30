Польша хочет выдвинуть ультиматум по поводу участия россиян Олимпийских играх в 2024 году

Польша планирует выдвинуть ультамитум Международному олимпийскому комитету по поводу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука в интервью Polskie Radio.

По его словам, Польша вместе с другими странами будет добиваться того, чтобы России и Беларуси запретили участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Он отметил, что 40 стран готовы выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета (МОК).

"Мы предпринимаем ряд мер на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, которые подписали обращение, чтобы оказывать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета", - сказал он.

Он считает, что ультиматум вполне реален, но он хочет, чтобы Польша была единственной страной, которая в этом участвует.