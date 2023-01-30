ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша хочет выдвинуть ультиматум по поводу участия россиян Олимпийских играх в 2024 году

Новина українською →
Польша, Понедельник 30 января 2023 20:02
Польша хочет выдвинуть ультиматум по поводу участия россиян Олимпийских играх в 2024 году Фото: польша хочет выдвинуть ультиматум по поводу участия россиян Олимпийских играх в 2024 году (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Польша планирует выдвинуть ультамитум Международному олимпийскому комитету по поводу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука в интервью Polskie Radio.

По его словам, Польша вместе с другими странами будет добиваться того, чтобы России и Беларуси запретили участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Он отметил, что 40 стран готовы выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета (МОК).

"Мы предпринимаем ряд мер на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, которые подписали обращение, чтобы оказывать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета", - сказал он.

Он считает, что ультиматум вполне реален, но он хочет, чтобы Польша была единственной страной, которая в этом участвует.

"Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможна", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут , чтобы тот убедился, что нейтральности не существует. Также, по его мнению, Кремль может расценить планы Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям так, будто мир готов идти на уступки .

Как ранее заявил Подоляк, МОК своим призывом вернуть представителей РФ и Беларуси на Олимпиаду предлагает миру пропагандировать насилие , массовые убийства и разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход