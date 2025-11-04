Польща хоче створити власну "стіну дронів": перші подробиці

За словами Томчика, цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони.

Він не сказав, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проектам", – сказав Томчик.

Він також підкреслив, що "стіна дронів" від ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому.

"Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми використовуватимемо їх повною мірою", – зазначив заступник міністра оборони Польщі.

Томчик також сказав, що міністерство планує використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE для фінансування щита країни від дронів, але відмовилося надати подробиці. Враховуючи кордони з РФ, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільше фінансування за програмою SAFE, що дозволило їй скористатися фінансуванням у розмірі 43,7 млрд євро.

"Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх", - додав Томчик.

Нові ініціативи щодо боротьби з дронами стануть ще одним "шаром" мережі протиповітряної оборони країни, поряд із вже розгорнутими системами далекого та середнього радіуса дії. Усі ці елементи призначені для захисту від широкого спектру повітряних загроз, включаючи літаки, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.

"Те, як і росіяни, і українці сьогодні використовують безпілотні системи, показує, що посилення наших можливостей у цій галузі має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності: у повітрі, на суші та на морі", – сказав заступник міністра оборони Польщі.