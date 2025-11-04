Польша хочет создать собственную "стену дронов": первые подробности

По словам Томчика, в этом месяце министерство объявит об инвестициях в технологии для обнаружения, глушения и нейтрализации вражеских дронов в рамках программы противовоздушной обороны.

Он не сказал, сколько будут стоить инвестиции, но цель состоит в том, чтобы польские компании получили по меньшей мере половину контрактов.

"Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", - сказал Томчик.

Он также подчеркнул, что "стена дронов" от ЕС может "дополнить" польскую систему в будущем.

"Если будут какие-то внешние инструменты, мы будем использовать их в полной мере", - отметил заместитель министра обороны Польши.

Томчик также сказал, что министерство планирует использовать новую программу оборонных займов ЕС SAFE для финансирования щита страны от дронов, но отказалось предоставить подробности. Учитывая границы с РФ, Беларусью и Украиной, Польша получила наибольшее финансирование по программе SAFE, что позволило ей воспользоваться финансированием в размере 43,7 млрд евро.

"Оружие для борьбы с дронами должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных датчиков и эффекторов, работающих одновременно, сначала выявляя и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их", - добавил Томчик.

Новые инициативы по борьбе с дронами станут еще одним "слоем" сети противовоздушной обороны страны, наряду с уже развернутыми системами дальнего и среднего радиуса действия. Все эти элементы предназначены для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, дроны и крылатые ракеты.

"То, как и россияне, и украинцы сегодня используют беспилотные системы, показывает, что усиление наших возможностей в этой области должно быть приоритетом во всех сферах деятельности: в воздухе, на суше и на море", - сказал заместитель министра обороны Польши.