Європейська "стіна дронів" дала тріщину ще до збиття першого безпілотника, - Politico

П'ятниця 03 жовтня 2025 17:35
UA EN RU
Європейська "стіна дронів" дала тріщину ще до збиття першого безпілотника, - Politico Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ініціатива Європейської комісії щодо створення так званої "стіни дронів" для захисту східного флангу ЄС отримала політичну підтримку, але одночасно зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план як відповідь на зростаючу загрозу, адже російські безпілотники вже перетинають кордони Польщі й Румунії, а підозрілі дрони відслідковують над Данією, Норвегією та Німеччиною.

Єврокомісія пропонує створити "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів.

Країни Балтії та Польща вітають ініціативу як необхідний захід. Однак держави, розташовані далі від Росії, ставлять під сумнів її доцільність і фінансову логіку.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "ідеальної стіни для Європи не існує", адже йдеться про кордон довжиною близько 3 000 кілометрів.

З іншого боку, єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, колишній прем’єр Литви, оцінює початковий план у приблизно 1 мільярд євро і стверджує, що можливості виявлення можна створити менш ніж за рік. Він також зауважив, що термін "стіна" може вводити в оману.

Частина країн побоюється, що проєкт може стати інструментом централізації оборонних рішень у Брюсселі.

Італія та Греція закликали до того, щоб європейські гроші приносили користь усьому блоку, а не лише його східному флангу.

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо нагадав про необхідність "солідарності" з державами, що межують з Росією та Україною.

А німецький канцлер Фрідріх Мерц, за повідомленням дипломатів, критикував план дуже різко, що підкреслило існуючі розбіжності на зустрічі лідерів у Копенгагені.

Журналісти звертають увагу на думки експертів, які вважають, що боротьба з безпілотниками є важливою, але далеко не панацеєю.

Депутат Європарламенту Ганна Нойманн заявила, що "стіна з дронів не захистить нас від кібератак" і не вирішить проблем із ППО, виробництвом боєприпасів чи структурами прийняття рішень.

Попри суперечки, лідери ЄС у Копенгагені ухвалили пропозиції Єврокомісії щодо посилення протидронових спроможностей - отже, проєкт, ймовірно, буде реалізований у тій чи іншій формі.

Проте деталі щодо термінів, фінансування та технічних можливостей залишаються невизначеними, і проєкт "стіни дронів" уже під питанням.

"Стіна дронів"

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно запропонувала створити "стіну дронів" для захисту від російських безпілотників.

У Євросоюзі стверджують, що ЄС має оперативно розширити свою систему захисту від безпілотників з оглядом на нещодавні порушення повітряного простору кількох країн. Тому у ЄС підтримали таку ініціативу.

Днями сім країн ЄС, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення "стіни дронів".

До того ж президент Словаччини Петер Пеллегріні також заявив, що Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "стіна дронів".

