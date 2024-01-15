Польща хоче обговорити продовження безмитної торгівлі з Україною на дебатах з ЄС

За даними преси, Єврокомісія хоче поширити безмитну торгівлю попри протести Варшави, без обмежень на імпорт. Так, раніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський та польський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський закликали до таких обмежень у листі до ЄК та до віце-президента комісії Валдіса Домбровскіса відповідно.

Єврокомісія мала схвалити пропозицію на завтрашньому засіданні, але воно було скасоване. У публікації вказується, що, неофіційно, причиною цього стало "українське питання".

Розширення безмитної торгівлі з Україною було темою сьогоднішньої відеоконференції міністрів сільського господарства та розвитку і технологій Польщі із заступником голови Європейської комісії.

Варшава спершу вимагала виключення найбільш чутливих продуктів, таких як цукор, м'ясо птиці та яйця, з правил безмитної торгівлі та запровадження квот. Проте Єврокомісія з цим не погоджується.

Зазначається, що зараз переговори зосереджені на посиленні "захисних застережень" (так званих запобіжників): якби у країні були серйозні перебої, Єврокомісія швидко вирішила б запровадити ембарго на окремі товари. З цим питанням не пов'язані переговори Польщі з Україною щодо експортних ліцензій.

Також у матеріалі вказується, що Брюссель очікує результатів переговорів президента України Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском цього тижня у Києві, та можливої угоди.

Майбутній візит Туска до України

Нагадаємо, ще 13 грудня 2023 року стало відомо про те, що нового прем'єра Польщі Дональда Туска запросили відвідати Україну.

Вже наступного дня Туск провів телефонну бесіду з президентом Володимиром Зеленським. Тоді очільника польського уряду офіційно запросили до Києва.

Як писали польські ЗМІ, візит потрібен для того, щоб розпочати перезавантаження між країнами. Відносини загострилися після блокади кордону з Україною польськими перевізниками та забороною на імпорт українського зерна, яку запровадила Варшава.

Нещодавно стало відомо, що 15 січня Туск обговорить з президентом Польщі Анджеєм Дудою свій візит до Києва.

Питання імпорту з України

Раніше повідомлялося, що на початку січня міністр сільського господарства і розвитку села в Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до його країни буде діяти, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

10 січня він написав листа до єврокомісара з питань торгівлі, у якому заявив, що "категорично проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Додамо, що польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський вимагає, щоб у новому регламенті про лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року були збережені захисні положення та введені кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру.