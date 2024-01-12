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Туск зустрінеться з Дудою, щоб обговорити свій майбутній візит до Києва

Варшава, П'ятниця 12 січня 2024 22:44
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Туск зустрінеться з Дудою, щоб обговорити свій майбутній візит до Києва Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Однією з тем обговорень стане візит глави уряду до Києва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Туск розповів в інтерв'ю польським телеканалам.

За словами Туска, зустріч відбудеться у понеділок, 15 січня, об 11:00 за місцевим часом (12:00 за київським).

"Я вирушу до президента, щоб, серед іншого, обговорити характер моєї місії - я буду в Києві найближчими днями", - зазначив прем'єр.

За словами Туска, і для нього, і для президента "ситуація в Україні та на лінії фронту - це питання №1 для польської безпеки".

Також він додав, що є й інші питання, які слід обговорити з главою держави.

Запрошення Туска до України

Нагадаємо, ще 13 грудня стало відомо про те, що нового прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска запросили відвідати Україну.

Вже наступного дня Туск поговорив з президентом Володимиром Зеленським по телефону. Тоді прем'єра офіційно запросили до Києва.

Як писали польські ЗМІ, візит потрібен для того, щоб розпочати перезавантаження між країнами. Відносини загострилися після блокади кордону з Україною польськими перевізниками та забороною на імпорт українського зерна, яку запровадила Варшава.

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