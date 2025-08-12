Демонстрація сили та чіткий сигнал Путіну: Польща збирає тисячі військових на парад

15 серпня у Польщі відбудеться найбільший в історії військовий парад за участю тисяч військових, сотень одиниць техніки та союзників, щоб продемонструвати силу та надіслати сигнал агресорам.

Про це заявив віце-прем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

Отож, 15 серпня Польща має намір провести найбільший військовий парад у своїй історії - одночасно у Варшаві та на півострові Гель, де свої вміння продемонструє військово-морський флот.

У параді візьмуть участь близько 4 тисяч військовослужбовців, 300 одиниць техніки, 50 літальних апаратів і 20 кораблів, а також союзники з інших країн.

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, який 11 серпня взяв участь у репетиції перед парадом, назвав цю подію не лише святом, а й чітким сигналом Росії про готовність Польщі до будь-яких викликів.

"Це день, коли ми святкуємо перемогу, а в нашій історії є багато прикладів мучеництва", - підкреслив Косіняк-Камиш, додавши, що цей день - не лише данина історичній пам’яті, а й орієнтир на майбутнє, адже загроза завжди приходить з одного й того ж напрямку.

"Чи була то імперія, чи Радянський Союз, чи тепер Російська Федерація - методи завжди одні й ті самі, тому тим більше варто показати нашу силу", - наголосив він.