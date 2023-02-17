Польща готова відремонтувати Leopard для України, але для цього потрібні запчастини

Польща готова відремонтувати танки Leopard для України, але для цього потрібно, аби Німеччина передала запчастини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі .

Так, Польща передала Україні танки Т-72. До того ж, є кошти на ремонт ще 34 таких танків.

Тим часом польський механічний завод "Бумар-Лабенди" ремонтує танки Leopard 2А4. При цьому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак хоче, аби завод відремонтував танки Leopard для України, проте для цього потрібно, аби Німеччина поставила запчастини. Голова Міноборони країни веде переговори з цього приводу.

Нагадаємо, Польща, Норвегія, Канада та Іспанія укомплектували батальйон Leopard 2 для України.

Додамо, що перші танки Leopard 2 від Польщі надійдуть до України вже у березні.

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