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Польша готова отремонтировать Leopard для Украины, но для этого нужны запчасти

Новина українською →
Польша, Пятница 17 февраля 2023 17:27
Польша готова отремонтировать Leopard для Украины, но для этого нужны запчасти Фото: Польша готова отремонтировать Leopard для Украины, но для этого нужны запчасти (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша готова отремонтировать танки Leopard для Украины, но для этого необходимо, чтобы Германия передала запчасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши.

Так, Польша передала Украине танки Т-72. К тому же есть средства на ремонт еще 34 таких танков.

Между тем, польский механический завод "Бумар-Лабенды" ремонтирует танки Leopard 2А4. При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак хочет, чтобы завод отремонтировал танки Leopard для Украины, однако для этого необходимо, чтобы Германия поставила запчасти. Глава Минобороны страны ведет переговоры по этому поводу.

Напомним, Польша, Норвегия, Канада и Испания укомплектовали батальон Leopard 2 для Украины.

Добавим, что первые танки Leopard 2 от Польши поступят в Украину уже в марте.

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