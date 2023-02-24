Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Нагадаємо, президент Польщі Андрей Дуда пояснив, у чому складність передачі Україні винищувачів F16.

РБК-Україна також повідомляло, що Польща готова передати Україні свої літаки F-16, але лише в координації з НАТО. В рамках коаліції країна також може передати Україні винищувачі Міг-29.

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