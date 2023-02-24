Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, президент Польщі Андрей Дуда пояснив, у чому складність передачі Україні винищувачів F16.
РБК-Україна також повідомляло, що Польща готова передати Україні свої літаки F-16, але лише в координації з НАТО. В рамках коаліції країна також може передати Україні винищувачі Міг-29.
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