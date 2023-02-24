Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Напомним, президент Польши Андрей Дуда объяснил, в чем сложность передачи Украине истребителей F16.

РБК-Украина также сообщало, что Польша готова передать Украине свои самолеты F-16, но только в координации с НАТО. В рамках коалиции страна также может передать Украине истребители МиГ-29.

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