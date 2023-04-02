Польща готова допустити фехтувальників з РФ до Кубку світу, якщо вони засудять війну

Польща готова допустити російських та білоруських фехтувальників до Кубку світу, якщо вони підпишуть заяву зі ствердженням, що вони не підтримують війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польську асоціацію фехтування .

Так, Польська асоціація фехтування планує організувати Кубок світу в Познані, дотримуючись правил допуску учасників з Росії та Білорусі.

При цьому Польща залишає за собою право суворо контролювати виконання конкурентами обох країн усіх перерахованих критеріїв. Для здійснення такого контролю гравці та допоміжний персонал, які мають російський або білоруський паспорт, повинні будуть подати письмову заяву, в якій вони заявлятимуть, що:

вони не підтримують війну в Україні, яка є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних договорів;

відповідають умовам нейтралітету, тобто не пов’язані з режимом Володимира Путіна, проти якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт як особи, підозрюваної у вчиненні воєнних злочинів в Україні;

не є військовослужбовцями або не працюють в російських чи білоруських військових чи органах національної безпеки.

Під час змагань у Познані забороняється демонструвати прапори, гімни, національні кольори чи будь-які інші розпізнавальні знаки Росії та Білорусі, включно з усім спортивним залом.

На змагання в Познані не будуть запрошені та акредитовані офіційні представники російської та білоруської держави чи уряду.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування на позачерговому конгресі допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань.

Пізніше від проведення турнірів відмовилися Польща, Фінляндія, Данія, Німеччина і Франція.

До того ж, три сотні фехтувальників закликали функціонерів скасувати повернення РФ і Білорусі.

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