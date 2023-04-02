Польша готова допустить фехтовальщиков из РФ на Кубок мира, если они осудят войну
Польша готова допустить российских и белорусских фехтовальщиков на Кубок мира, если они подпишут заявление с утверждением, что они не поддерживают войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польскую ассоциацию фехтования.
Так, Польская ассоциация фехтования планирует организовать Кубок мира в Познани, соблюдая правила допуска участников из России и Беларуси.
При этом Польша оставляет за собой право строго контролировать исполнение конкурентами обеих стран всех перечисленных критериев. Для осуществления такого контроля игроки и вспомогательный персонал, у которых российский или белорусский паспорт, должны будут подать письменное заявление, в котором они будут заявлять, что:
- они не поддерживают войну в Украине, которая является грубым нарушением международного права и международных договоров;
- отвечают условиям нейтралитета, то есть не связаны с режимом Владимира Путина, против которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест как лица, подозреваемого в совершении военных преступлений в Украине;
- не являются военнослужащими или не работают в российских или белорусских военных или органах национальной безопасности.
Во время соревнований в Познани запрещается демонстрировать флаги, гимны, национальные цвета или другие опознавательные знаки России и Беларуси, включая весь спортивный зал.
На соревнования в Познани не будут приглашены и аккредитованы официальные представители российского и белорусского государства или правительства.
Напомним, Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе допустила спортсменов из РФ и Белоруссии к международным соревнованиям.
Позже от проведения турниров отказались Польша, Финляндия, Дания, Германия и Франция.
К тому же три сотни фехтовальщиков призвали функционеров отменить возвращение РФ и Беларуси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.