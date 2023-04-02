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Польша готова допустить фехтовальщиков из РФ на Кубок мира, если они осудят войну

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Польша, Воскресенье 02 апреля 2023 14:48
Польша готова допустить фехтовальщиков из РФ на Кубок мира, если они осудят войну Фото: Польша готова допустить фехтовальщиков из РФ на Кубок мира, если они осудят войну (fencing.net)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша готова допустить российских и белорусских фехтовальщиков на Кубок мира, если они подпишут заявление с утверждением, что они не поддерживают войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польскую ассоциацию фехтования.

Так, Польская ассоциация фехтования планирует организовать Кубок мира в Познани, соблюдая правила допуска участников из России и Беларуси.

При этом Польша оставляет за собой право строго контролировать исполнение конкурентами обеих стран всех перечисленных критериев. Для осуществления такого контроля игроки и вспомогательный персонал, у которых российский или белорусский паспорт, должны будут подать письменное заявление, в котором они будут заявлять, что:

  • они не поддерживают войну в Украине, которая является грубым нарушением международного права и международных договоров;
  • отвечают условиям нейтралитета, то есть не связаны с режимом Владимира Путина, против которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест как лица, подозреваемого в совершении военных преступлений в Украине;
  • не являются военнослужащими или не работают в российских или белорусских военных или органах национальной безопасности.

Во время соревнований в Познани запрещается демонстрировать флаги, гимны, национальные цвета или другие опознавательные знаки России и Беларуси, включая весь спортивный зал.

На соревнования в Познани не будут приглашены и аккредитованы официальные представители российского и белорусского государства или правительства.

Напомним, Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе допустила спортсменов из РФ и Белоруссии к международным соревнованиям.

Позже от проведения турниров отказались Польша, Финляндия, Дания, Германия и Франция.

К тому же три сотни фехтовальщиков призвали функционеров отменить возвращение РФ и Беларуси.

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