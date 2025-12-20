Польша готова помочь Украине с организацией будущих выборов
Польша предложила Украине помощь в организации будущих президентских или же парламентских выборов. Речь идет о правовой и логистической помощи.
Об этом заявил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
"Хочу сказать, что мы вместе с вице-маршалком Моникой Велиховской предложили, чтобы в момент организации выборов, если Украина решит проводить, будь то президентские или парламентские - мы предложили возможность помощи с нашей стороны", - сказал Чажастый.
Он отметил, что речь не о направлении наблюдателей, а о правовой и логистической помощи.
Также маршалок Сейма добавил, что в Польше сейчас находится 2 млн украинцев, а еще более 8 млн - в Европе. Поэтому в связи с тем, что организация выборов будет "колоссальной задачей" - польский парламент решил выступить с инициативой помочь Украине в этом вопросе.
"Это предложение было очень тепло воспринято, в связи с чем мы создали рабочую группу, которая подготовит команду таких людей и весь возможный объем помощи со стороны Польши", - сообщил маршалок.
Он добавил, что глава канцелярии Сейма Марек Сивец уже консультировался по этому поводу с Государственной избирательной комиссией Польши.
Выборы в Украине
Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп в одном из интервью сказал, что в Украине следует провести президентские выборы. По его мнению, украинские чиновники используют тему войны, чтобы избежать новых выборов, а также утверждает, что Украина уже не является "демократией" из-за отсутствия выборов.
В ответ на эти тезисы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в выборах, но их проведение зависит от двух ключевых условий - безопасности и изменения законодательства.
Чуть позже стало известно, что Зеленский поручил депутатам разработать законопроект, который позволил бы провести выборы во время военного положения.
К слову, буквально на днях, 18 декабря, Зеленский сообщил, что в Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. Он также уточнил, что сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских или местных пока не рассматривается.
Тем временем глава Кремля Владимир Путин говорит, что он якобы готов приостановить удары вглубь Украины на день выборов. Но одновременно выдвинул для этого свое требование - в голосовании должны участвовать и те "от 5 до 10 млн" украинцев, которые живут на "территории России".