У Криму створюють нову вертикаль окупаційної влади: що очікує на жителів півострова

В окупованому Криму формується нова управлінська вертикаль, де вирішальним фактором для кар'єри стає участь у війні. Це може суттєво змінити характер управління на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Формування військової моделі управління

В окупованому Криму почали діяти курси, на яких 57 учасників війни проти України - мобілізовані, контрактники, добровольці та представники силових структур - проходять підготовку для призначення на керівні посади.

За планом організаторів, після завершення програми близько 90% слухачів очолять підрозділи окупаційної адміністрації.

Мета - лояльність до влади, а не професіоналізм

За оцінками аналітиків ЦНС, те, що відбувається, не можна вважати оновленням кадрів. Йдеться про створення жорсткої мілітаризованої вертикалі, де ключовим критерієм стає не управлінський досвід, а участь у війні та максимальна лояльність силовим структурам.

Така система, на думку експертів, формує управлінську модель, що базується на репресивних інструментах і повному контролі над місцевим населенням.

Наслідки для життя на ТОТ

Розширення впливу силових структур у цивільній сфері вже призводить до трансформації механізмів управління на півострові. Основні ризики, які фіксують аналітики:

- цивільні органи влади фактично підміняються військовими механізмами;

- посилюється тиск силових структур і репресивні практики;

- насильство закріплюється як інструмент управління;

- соціальні та господарські завдання відходять на другорядні позиції;

- залежність регіонів від Кремля стає ще глибшою.