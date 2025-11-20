ua en ru
У Криму створюють нову вертикаль окупаційної влади: що очікує на жителів півострова

Україна, Крим, Четвер 20 листопада 2025 05:50
У Криму створюють нову вертикаль окупаційної влади: що очікує на жителів півострова Фото: російський військовий (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

В окупованому Криму формується нова управлінська вертикаль, де вирішальним фактором для кар'єри стає участь у війні. Це може суттєво змінити характер управління на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Формування військової моделі управління

В окупованому Криму почали діяти курси, на яких 57 учасників війни проти України - мобілізовані, контрактники, добровольці та представники силових структур - проходять підготовку для призначення на керівні посади.

За планом організаторів, після завершення програми близько 90% слухачів очолять підрозділи окупаційної адміністрації.

Мета - лояльність до влади, а не професіоналізм

За оцінками аналітиків ЦНС, те, що відбувається, не можна вважати оновленням кадрів. Йдеться про створення жорсткої мілітаризованої вертикалі, де ключовим критерієм стає не управлінський досвід, а участь у війні та максимальна лояльність силовим структурам.

Така система, на думку експертів, формує управлінську модель, що базується на репресивних інструментах і повному контролі над місцевим населенням.

Наслідки для життя на ТОТ

Розширення впливу силових структур у цивільній сфері вже призводить до трансформації механізмів управління на півострові. Основні ризики, які фіксують аналітики:

- цивільні органи влади фактично підміняються військовими механізмами;
- посилюється тиск силових структур і репресивні практики;
- насильство закріплюється як інструмент управління;
- соціальні та господарські завдання відходять на другорядні позиції;
- залежність регіонів від Кремля стає ще глибшою.

Нагадуємо, що Росія на окупованих територіях продовжує розширювати практики військово-ідеологічного тиску на школярів, запроваджуючи нові обов'язкові заходи за участю Міноборони РФ, що спрямовані на формування лояльності до окупаційного режиму та поступову підготовку підлітків до майбутнього залучення до військових структур.

Зазначимо, що на захоплених територіях України окупаційні структури посилюють інформаційний контроль, масово просуваючи супутникові комплекти "русскій мір" замість українського обладнання, що дає змогу обмежити місцевим жителям доступом тільки до російського телесигналу і формувати потрібне Кремлю медіасередовище.

