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Польща допоможе розслідувати можливі випадки геноциду в Україні

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Понеділок 17 квітня 2023 14:09
Польща допоможе розслідувати можливі випадки геноциду в Україні Фото: національний прокурор Польщі Даріуш Барскі (gov.pl)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польські слідчі допоможуть розслідувати можливі випадки геноциду, що сталися під час загарбницької війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Національний прокурор Польщі Даріуш Барскі підписав у Вільнюсі угоду, згідно з якою Спільна слідча групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) розслідуватиме випадки геноциду, які можуть статися чи сталися у зв'язку з нападом Росії на Україну.

Зазначимо, що 13-14 квітня у Вільнюсі відбулося засідання Спільної слідчої групи. Під час зустрічі обговорили поточну роботу групи, особливо в контексті обміну даними щодо окремих слідчих подій, та найближчі перспективи спільної діяльності.

Зауважимо, що первинна угода, укладена між Україною, Польщею та Литвою, а пізніше також з Латвією, Естонією, Словаччиною, Румунією та Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, стосується розслідування та збору доказів щодо нападу Росії на Україну.

Підписана у Вільнюсі угода розширює сферу дії існуючої угоди на розслідування можливих випадків геноциду, які можуть статися на території України у зв'язку з російською агресією.

Співпраця держав-учасниць JIT дозволяє координувати діяльність щодо збору доказів воєнних злочинів, вчинених в Україні, та спрямована на притягнення винних у злочинах до відповідальності.

Зазначимо, що раніше голова Верховного суду Всеволод Князєв зазначав, що справи щодо геноциду будуть розглядати в українських судах.

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