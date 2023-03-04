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Справи щодо геноциду українців розглядатимуться в українських судах, - Верховний суд

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Україна, Субота 04 березня 2023 21:30
Справи щодо геноциду українців розглядатимуться в українських судах, - Верховний суд Фото: голова Верховного суду Всеволод Князєв (fasebook com/supremecourt)
Автор: Олена Черкасець

Українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів РФ, що стосуються геноциду українського народу.

Про це заявив голова Верховного суду Всеволод Князєв під час міжнародної конференції "United for justice", передає кореспондент РБК-Україна.

"Незабаром ці справи в судах (щодо геноциду-ред.) стануть масовими, і ми вже повинні кваліфікувати ті чи інші дії", - сказав Князєв у суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice".

За його словами, існує дві точки зору щодо суб'єкта цього злочину. Згідно з однією з них суб'єктом злочину щодо геноциду може бути тільки вище військово-політичне керівництво, яке віддавало накази на знищення нації, за іншою ж версією, притягати до відповідальності можна кожного солдата, який вбивав українців, будучи переконаним у тому, що української нації не існує.

"Не буває, на мій погляд, тільки виконавців або тільки організаторів цих злочинів. Тому так складно буде визначитися в суді із суб'єктом цих злочинів. Усі ці злочини мають дуже складну структуру", - наголосив Князєв.

Він розповів, що наразі в Україні в одному із судів Києва розглядають тільки одну справу щодо геноциду.

Нагадаємо, стало відомо, коли суд в Гаазі може розпочати розгляд справи про геноцид українців.

Велика Британія подала заяву на участь у справі України проти Росії щодо звинувачень у геноциді, яку розглядає Міжнародний суд ООН у Гаазі.

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