Польша поможет расследовать возможные случаи геноцида в Украине

Польские следователи помогут расследовать возможные случаи геноцида, которые произошли во время войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Национальный прокурор Польши Дариуш Барски подписал в Вильнюсе соглашение, согласно которому Совместная следственная группа по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) будет расследовать случаи геноцида, которые могут произойти или произошли в связи с нападением России на Украину.

Отметим, что 13-14 апреля в Вильнюсе прошло заседание Совместной следственной группы. В ходе встречи обсудили текущую работу группы, особенно в контексте обмена данными по отдельным следственным событиям, и ближайшие перспективы совместной деятельности.

Заметим, что первоначальное соглашение, заключенное между Украиной, Польшей и Литвой, а позже также Латвией, Эстонией, Словакией, Румынией и Международным уголовным судом в Гааге, касается расследования и сбора доказательств нападения России на Украину.

Подписанное в Вильнюсе соглашение расширяет сферу действия существующего соглашения на расследование возможных случаев геноцида, которые могут произойти на территории Украины в связи с российской агрессией.

Сотрудничество государств-участников JIT позволяет координировать деятельность по сбору доказательств военных преступлений, совершенных в Украине, и направлена на привлечение виновных в преступлениях к ответственности.

Отметим, что ранее глава Верховного суда Всеволод Князев отмечал, что дела по геноциду будут рассматриваться в украинских судах.

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