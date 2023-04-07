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Зустріч на кордоні. Міністри України та Польщі спробують вирішити проблему з зерном

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Люблін, П'ятниця 07 квітня 2023 12:33
Зустріч на кордоні. Міністри України та Польщі спробують вирішити проблему з зерном Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сьогодні обговорить з польським колегою Робертом Телусом проблему експорту зерна. Зустріч пройде на кордоні України та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio24.

Переговори пройдуть у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодзин у Люблінському воєводстві. Міністри спробують вирішити проблему з експортом українського зерна через Польщу.

"Польська та українська сторони шукають шляхи вирішення проблем фермерів через наплив сільськогосподарської продукції, зокрема зернових з України", - йдеться у повідомленні.

Зернова криза

Нагадаємо, що у Польщі фермери вимагають від влади повернути мито на зерно з України. Аграрії зазначають, що українська продукція, яка мала пройти транзитом через Польщу, осідає в країні та продається за заниженими цінами.

Попередній міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик пішов у відставку через зернову кризу.

Президент України Володимир Зеленський обговорив тему експорту зерна під час свого візиту до Польщі. Він зазначив, що сторони знайшли вихід з ситуації.

Пізніше в уряді Польщі заявили, що українське зерно експортуватимуть в інші країни без розвантаження.

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Міністерство аграрної політики Польща Микола Сольський
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