Польща депортувала українця, який погрожував підпалами через "вето Навроцького"

Сьогодні Польща депортувала громадянина України, який погрожував вчинити підпал через вето польського президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра внутрішніх справ Польщі Марчіна Кервінського в Х.
"Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби", - пише міністр.
Також Кервінський показав відео із передачею українця українським прикордонникам.
Зазначимо, що чоловіка затримали 29 серпня через відео у TikTok.
Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на прийнятий Сеймом законопроект, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.
Він заявив, що програма "800+" і безкоштовні медичні послуги повинні надаватися тільки тим українцям, які офіційно працюють в Польщі.
У свою чергу прем'єр Польщі Дональд Туск на засіданні Кабміну сказав, що не буде питати з президентом. Водночас повідомив, що уряд готує альтернативний законопроект про допомогу.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що з Польщі примусово вислали 15 українців. За даними прикордонної служби, всі вони нібито становили небезпеку для громадського порядку.