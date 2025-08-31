Польша депортировала украинца, который угрожал поджогами из-за "вето Навроцкого"

Сегодня Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал совершить поджог из-за вето польского президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского в Х.
"Вот и конец истории: гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", - пишет министр.
Также Кервинский показал видео с передачей украинца украинским пограничникам.
Отметим, что мужчину задержали 29 августа из-за видео в TikTok.
Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.
Он заявил, что программа "800+" и бесплатные медуслуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.
В свою очередь премьер Польши Дональд Туск на заседании Кабмина сказал, что не будет спросить с президентом. В то же время сообщил, что правительство готов альтернативный законопроект о помощи.
Ранее РБК-Украина сообщало, что из Польши принудительно выдворили 15 украинцев. По данным пограничной службы, все они якобы предоставляли опасность для общественного порядка.