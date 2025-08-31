RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Польша депортировала украинца, который угрожал поджогами из-за "вето Навроцкого"

Фото: мужчину передали украинским пограничникам (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал совершить поджог из-за вето польского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского в Х.

"Вот и конец истории: гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", - пишет министр.

Также Кервинский показал видео с передачей украинца украинским пограничникам.

 

Отметим, что мужчину задержали 29 августа из-за видео в TikTok.

Вето Навроцкого и депортация украинцев

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.

Он заявил, что программа "800+" и бесплатные медуслуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск на заседании Кабмина сказал, что не будет спросить с президентом. В то же время сообщил, что правительство готов альтернативный законопроект о помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из Польши принудительно выдворили 15 украинцев. По данным пограничной службы, все они якобы предоставляли опасность для общественного порядка.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольша