UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща анонсувала жорсткіші санкції проти Білорусі за розміщення ядерної зброї

Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу запровадять жорсткіші санкції проти Білорусі, якщо Росія розмістить там свою ядерну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, якщо плани російського диктатора Володимира Путіна перекинути частину ядерної зброї на територію Білорусі реалізують, Мінськ зіткнеться з додатковими обмеженнями.

"Рівень санкцій буде набагато жорсткішим для режиму Лукашенка (самопроголошеного президента Олександра Лукашенка - ред.)", - уточнив глава польського уряду.

Нагадаємо, минулого тижня Путін анонсував розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Диктатор заявив, що такий крок роблять нібито на прохання Лукашенка.

Також ми писали, що, за словами голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, блок готовий відповісти санкціями на рішення Путіна щодо ядерної зброї у Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьПольщаСанкції проти РосіїЯдерна зброя