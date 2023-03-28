RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша анонсировала более жесткие санкции против Беларуси за размещение ядерного оружия

Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада введут более жесткие санкции против Беларуси, если Россия разместит там свое ядерное оружие.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, если планы российского диктатора Владимира Путина перебросить часть ядерного оружия на территорию Беларуси реализуют, то Минск столкнется с дополнительными ограничениями.

"Уровень санкций будет гораздо более жестким для режима Лукашенко (самопровозглашенного президента Александра Лукашенко - ред.)", - уточнил глава польского правительства.

Напомним, на прошлой неделе Путин анонсировал размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Диктатор заявил, что такой шаг предпринимают якобы по просьбе Лукашенко.

Также мы писали, что, по словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, блок готов ответить санкциями на решение Путина о ядерном оружии в Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьПольшаСанкции против РоссииЯдерное оружие