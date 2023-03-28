Польша анонсировала более жесткие санкции против Беларуси за размещение ядерного оружия

Страны Запада введут более жесткие санкции против Беларуси, если Россия разместит там свое ядерное оружие.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, если планы российского диктатора Владимира Путина перебросить часть ядерного оружия на территорию Беларуси реализуют, то Минск столкнется с дополнительными ограничениями.

"Уровень санкций будет гораздо более жестким для режима Лукашенко (самопровозглашенного президента Александра Лукашенко - ред.)", - уточнил глава польского правительства.