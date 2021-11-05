ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Польша заявила о новых провокациях Беларуси на границе: пытались стрелять в военных

Новина українською →
Польша, Пятница 05 ноября 2021 11:33
Польша заявила о новых провокациях Беларуси на границе: пытались стрелять в военных Фото: Польша заявила о новых провокациях Беларуси на границе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Польши заявили об очередных провокациях на границе с Беларусью. В частности, белорусский пограничник пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Минобороны в Twitter

"Очередные провокации на границе. Вчера белорусский солдат пытался выстрелить из сигнального пистолета в направлении польских военных. К счастью, пистолет не выстрелил", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, белорусские пограничники также пытались разрушить установленное ограждение на границе.

"В 100 метрах от того места пять вооруженных белорусов пытались разрушить ограждение, при этом кричали, что они будут стрелять в польских солдат. После того, как поступило дополнительное подкрепление военных и пограничников, они отступили", - добавляют в сообщении.


Напомним, недавно польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех человек в форме с оружием. Тогда страна также обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин