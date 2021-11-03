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Польша обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе

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Среда 03 ноября 2021 16:53
Польша обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе Фото: Польша обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех человек в форме с оружием. Страна обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб, во время того как пограничники попытались выйти на контакт с неизвестными людьми, последние перезарядили оружие и вернулись на территорию Беларуси.

В результате инцидента МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси.

"Все произошло динамично в условиях ограниченной видимости, поэтому невозможно было определить, из каких подразделений они прибыли, мы столкнулись с очередной агрессивной провокацией белорусской стороны", - заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб.

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