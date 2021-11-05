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Польща заявила про нові провокації Білорусі на кордоні: намагалися стріляти у військових

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Польща, П'ятниця 05 листопада 2021 11:33
Польща заявила про нові провокації Білорусі на кордоні: намагалися стріляти у військових Фото: Польща заявила про нові провокації Білорусі на кордоні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Міністерстві оборони Польщі заявили про чергові провокації на кордоні з Білоруссю. Зокрема, білоруський прикордонник намагався вистрілити у польських солдатів із сигнального пістолета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Міноборони в Twitter

"Чергові провокації на кордоні. Учора білоруський солдат намагався вистрілити із сигнального пістолета у напрямку польських військових. На щастя, пістолет не вистрілив", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, білоруські прикордонники також намагалися зруйнувати встановлену огорожу на кордоні.

"За 100 метрів від того місця п'ять озброєних білорусів намагалися зруйнувати огорожу, при цьому кричали, що вони стрілятимуть у польських солдатів. Після того, як надійшло додаткове підкріплення військових та прикордонників, вони відступили", - додають у повідомленні.


Нагадаємо, нещодавно польські прикордонники повідомили про виявлення на території Польщі трьох людей у формі зі зброєю. Тоді країна також звинуватила Білорусь у збройній провокації на кордоні.

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