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Польша заявила об использовании белорусскими силовиками шумовых петард на границе

Автор: Мария Кучерявец

Пограничники Польши заявили о переброске шумовых петард белорусскими силовиками через рубеж. Инцидент произошел вблизи польского села Наревка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

"На участке, охраняемом пограничным постом в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали из машины шумовые петарды", - говорится в сообщении.

В ведомстве информируют, что за минувшие сутки пограничники зарегистрировали 35 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси.

Вместе с тем в Польше пограничники выдали 8 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.

Напомним, военные Эстонии прибыли в Польшу для поддержки коллег, которые обеспечивают охрану польско-белорусской границы. Они будут возводить и ремонтировать заграждения.

Добавим, что Польша за ноябрь зафиксировала около 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.

Отметим, что Польша ввела запрет на посещение границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Так, запрещается пребывание в 183 населенных пунктах.

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