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Польша за месяц насчитала почти 9 тысяч попыток мигрантов пересечь границу

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Польша, Четверг 02 декабря 2021 11:20
Польша за месяц насчитала почти 9 тысяч попыток мигрантов пересечь границу Фото: Польша за месяц насчитала почти 9 тысяч попыток мигрантов пересечь границу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Польша за ноябрь зафиксировала около 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси. За минувшие сутки таких случаев было почти 60.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

По информации ведомства, в Польше пограничники выдали за прошедшие сутки 16 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.

"Вчера границу со стороны Республики Беларусь пытались пересечь 58 человек. В ноябре пограничная служба зарегистрировала 8,9 тысячи попыток незаконного пересеку границы из Беларуси в Польшу", - говорится в сообщении.

Вместе с тем польская пограничная служба приводит данные о зарегистрированных попытках нелегального пересечения мигрантами в предыдущие месяцы, а именно в октябре - 17 500, в сентябре - 7700 тысяч, а в августе - 3500.

Напомним, что Польша с начала миграционного кризиса зафиксировала гибель 8 беженцев на своей территории.

Добавим, в пограничной службе Польши заявили, что сейчас около 10 тысяч иностранцев планируют нелегально пересечь границу.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещение границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Теперь на приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и тем, у кого есть специальные разрешения

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