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Эстонские военные прибыли в Польшу для охраны границы с Беларусью

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Польша, Понедельник 06 декабря 2021 11:06
Эстонские военные прибыли в Польшу для охраны границы с Беларусью Фото: эстонские военные прибыли на границу Польши и Беларуси (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Служащие Вооруженных сил Эстонии прибыли в Польшу для поддержки европейских коллег, которые обеспечивают охрану польско-белорусской границы. Они будут возводить и ремонтировать заграждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

"Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений", - заявляют в пресс-службе польского оборонного ведомства.

Как стало известно, эстонцы сотрудничают с солдатами из польской "Железной дивизии". На границу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад - они используют средства, с помощью которых обеспечивается безопасность эстонских границ.

Напомним, обострение ситуации на границе Беларуси и Польши особенно возросла в начале ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

Стоит отметить, что Польша за ноябрь зафиксировала около 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещение границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Теперь на приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и тем, у кого есть специальные разрешения

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