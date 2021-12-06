Эстонские военные прибыли в Польшу для охраны границы с Беларусью

Служащие Вооруженных сил Эстонии прибыли в Польшу для поддержки европейских коллег, которые обеспечивают охрану польско-белорусской границы. Они будут возводить и ремонтировать заграждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

"Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений", - заявляют в пресс-службе польского оборонного ведомства. Как стало известно, эстонцы сотрудничают с солдатами из польской "Железной дивизии". На границу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад - они используют средства, с помощью которых обеспечивается безопасность эстонских границ.