Польша ввела запрет на посещение границы с Беларусью из-за нелегалов
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Отмечается, что запрещается пребывание в 183 населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт собрания законов Польши.
На приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и обладателям специальных разрешений. Раньше на этих землях действовала чрезвычайное положение.
Запрет будет действовать с 1 декабря этого года до 1 марта 2022 года.
Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки, 29 ноября, зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.
С начала года в Польше зарегистрировали почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами.
Напомним, в Польше задержали трех граждан Украины. Они помогали мигрантам незаконно попасть в страну.