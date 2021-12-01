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Польша ввела запрет на посещение границы с Беларусью из-за нелегалов

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Варшава, Среда 01 декабря 2021 01:39
Польша ввела запрет на посещение границы с Беларусью из-за нелегалов Фото: Польша ввела запрет на посещение границы с Беларусью из-за кризиса с мигрантами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Отмечается, что запрещается пребывание в 183 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт собрания законов Польши.

На приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и обладателям специальных разрешений. Раньше на этих землях действовала чрезвычайное положение.

Запрет будет действовать с 1 декабря этого года до 1 марта 2022 года.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки, 29 ноября, зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

С начала года в Польше зарегистрировали почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами.

Напомним, в Польше задержали трех граждан Украины. Они помогали мигрантам незаконно попасть в страну.

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