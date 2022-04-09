ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша замораживает сотрудничество с Венгрией из-за позиции по Украине

Новина українською →
Варшава, Суббота 09 апреля 2022 15:30
Польша замораживает сотрудничество с Венгрией из-за позиции по Украине Фото: вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Польский политик заявил, что если отношение Орбана относительно войны России против Украины не изменится, дальнейшее сотрудничество их стран невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Качиньский заявил, что он "однозначно негативно" относится к отказу Орбана осудить российского лидера Владимира Путина за вторжение в Украину и помощь в вооружении Киева.

"Если премьер-министр Орбан говорит, что не может ясно видеть, что произошло в Буче, я бы рекомендовал ему обратиться к окулисту. Это разочаровывает", - заявил вице-премьер.

Но он также выразил некоторую симпатию к возможным целям Орбана.

"Я считаю, что то, что делает Орбан, связано с надеждой, что он сыграет какую-то роль в усилиях по прекращению конфликта. Но я думаю, что это тупик", - отметил Качиньский.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на рублевый расчет за газ.

Кроме того, в Венгрии заявили, что не будут вводить эмбарго на российские нефть и газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Венгрия Война в Украине
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну