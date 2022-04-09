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Польща заморожує співпрацю з Угорщиною через позицію по Україні

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Варшава, Субота 09 квітня 2022 15:30
Польща заморожує співпрацю з Угорщиною через позицію по Україні Фото: віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Польський політик заявив, що якщо ставлення Орбана щодо війни Росії проти України не зміниться, подальша співпраця їхніх країн неможлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

Качинський заявив, що він "однозначно негативно" ставиться до відмови Орбана засудити російського лідера Володимира Путіна за вторгнення в Україну і допомогу в озброєнні Києва.

"Якщо прем'єр-міністр Орбан каже, що не може ясно бачити, що сталося в Бучі, я б рекомендував йому звернутися до окуліста. Це розчаровує",-заявив віце-прем'єр.

Але він також висловив деяку симпатію до можливих цілей Орбана.

"Я вважаю, що те, що робить Орбан, пов'язано з надією, що він зіграє якусь роль в зусиллях по припиненню конфлікту. Але я думаю, що це глухий кут", - зазначив Качинський.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність перейти на рублевий розрахунок за газ.

Крім того, в Угорщині заявили, що не вводитимуть ембарго на російські нафту і газ.

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