В Венгрии заявили, что готовы платить России за газ в рублях
Фото: венгерский премьер Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности его страны перейти на рублевый расчет за газ. Таким образом в Венгрии подтвердили, что будут платить России за энергоресурсы в рублях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Венгрия будет платить за поставки в рублях, если об этом попросит Россия", - заявил Орбан.
Напомним, ранее в Венгрии заявили, что не будут вводить эмбарго на российские нефть и газ.
Также Орбан заверил, что Европа не сможет заменить российские энергоресурсы американскими.
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