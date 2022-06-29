Польша заканчивает сооружение стены на границе с Беларусью

Польские пограничники находятся на финишном этапе сооружения стены на границе с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Twitter.
"Работы по сооружению заграждения на польско-белорусской границе завершаются. Уже началась установка электронного заграждения", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в заграждении предусмотрены 24 проема для крупных зверей, 140 отверстий - для небольших зверей, а также водопропускные трубы.
Стоит заметить, что Польша планировала завершить работу над стеной на границе с Беларусью 30 июня.
Напомним, о том, что Польша начала постройку стены, стало известно еще 25 августа 2021 года.
Такие меры поляков были вызваны искусственно созданным миграционным кризисом, который спровоцировала Беларусь.
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