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Польша заканчивает сооружение стены на границе с Беларусью

Фото: Польша заканчивает сооружение стены на границе с Беларусью (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Иван Носальский

Польские пограничники находятся на финишном этапе сооружения стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Twitter.

"Работы по сооружению заграждения на польско-белорусской границе завершаются. Уже началась установка электронного заграждения", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в заграждении предусмотрены 24 проема для крупных зверей, 140 отверстий - для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

Стоит заметить, что Польша планировала завершить работу над стеной на границе с Беларусью 30 июня.

Напомним, о том, что Польша начала постройку стены, стало известно еще 25 августа 2021 года.

Такие меры поляков были вызваны искусственно созданным миграционным кризисом, который спровоцировала Беларусь.

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