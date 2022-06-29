Польша заканчивает сооружение стены на границе с Беларусью

"Работы по сооружению заграждения на польско-белорусской границе завершаются. Уже началась установка электронного заграждения", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в заграждении предусмотрены 24 проема для крупных зверей, 140 отверстий - для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

Стоит заметить, что Польша планировала завершить работу над стеной на границе с Беларусью 30 июня.