Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники перебувають на фінішному етапі спорудження стіни на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі у Twitter.
"Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже почалося встановлення електронного загородження", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у загорожі передбачено 24 отвори для великих звірів, 140 отворів - для невеликих звірів, а також водопропускні труби.
Польща планувала завершити роботу над стіною на кордоні з Білоруссю 30 червня.
Нагадаємо, про те, що Польща розпочала будівництво стіни, стало відомо ще 25 серпня 2021 року.
Такі заходи поляків були викликані штучно створеною міграційною кризою, яку спровокувала Білорусь.
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