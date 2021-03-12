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Польша высылает двух белорусских дипломатов

Автор: Андрей Козловский

Польша объявила персоной нон грата двух белорусских дипломатов. Такое решение было принято в ответ на выдворение Беларусью двух польских дипломатов, которые работали в Гродно.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач на своей странице в Twitter.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве", - написал Пшидач.

Напомним, дипломатический конфликт начался после того, как Беларусь выслала из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка за то, что тот принял участие в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат".

В ответ Пшидач заявил, что из Польши вышлют еще оного белорусского дипломата.

Позже МИД Беларуси вручило ноту с предложением руководителю, консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с "чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши".

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