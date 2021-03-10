Польша высылает дипломата посольства Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют оного из белорусских дипломатов. Польша объявила его персоной нон грата в ответ на аналогичные действия МИД Беларуси.

Об этом Мартин Пшидач сообщил на своей странице в Twitter.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была предоставлена ​​в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши", - написал он.

Напомним, Министерство иностранных дел Беларуси выслало из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. Это связано с тем, что дипломат принял участие в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат".

Также ранее сообщалось что, Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов.