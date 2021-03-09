ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беларусь высылает польского дипломата

Новина українською → Минск, Вторник 09 марта 2021 21:00
Беларусь высылает польского дипломата Фото: МИД Беларуси (facebook.com belarusmfa)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Беларуси вышлет из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. Это связано с тем, что дипломат принял участие в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БелТА.

Как сообщается, в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.

"Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее МИД Беларуси объявило персона нон грата двух дипломатов Британии за деятельность деструктивного характера на территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь
NEWS
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти