Беларусь высылает еще одного польского дипломата

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны.

"В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка... До польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что дипломату нужно будет покинуть Беларусь в течение 48 часов.