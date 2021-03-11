ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беларусь высылает еще одного польского дипломата

Новина українською → Гродно, Четверг 11 марта 2021 18:37
Беларусь высылает еще одного польского дипломата Фото: МИД Беларуси (facebook.com belarusmfa)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Tut.by.

"В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка... До польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что дипломату нужно будет покинуть Беларусь в течение 48 часов.

Напомним, ранее МИД Беларуси выслал из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, из-за того, что тот принял участие в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат".

В ответ заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют оного из белорусских дипломатов.

Также РБК-Украина писало, что МИД Беларуси объявило персона нон грата двух дипломатов Британии за деятельность деструктивного характера на территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь
NEWS
Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО
Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады