Польща висилає двох білоруських дипломатів

Польща оголосила персоною нон грата двох білоруських дипломатів. Таке рішення було прийнято у відповідь на видворення Білоруссю двох польських дипломатів, які працювали у Гродно.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач на своїй сторінці у Twitter.

"У зв'язку з продовженням недружніх жестів Мінська відносно польських дипломатів, у рамках принципу взаємності МЗС Польщі прийняло рішення про висилку генерального консула Республіки Білорусь у Білостоці та консула Республіки Білорусь з представництва у Варшаві", - написав Пшидач.

Нагадаємо, дипломатичний конфлікт почався після того, як Білорусь вислала з країни консула Генерального консульства Польщі в Бресті Єжи Тимофеюка через те, що той взяв участь в неофіційному заході до Дня пам'яті "проклятих солдатів".

У відповідь Пшидач заявив, що з Польщі вишлють ще оного білоруського дипломата.

Пізніше МЗС Білорусі вручило ноту з пропозицією керівнику та консулу Генерального консульства Польщі у Гродно покинути територію країни протягом 48 годин через "надмірну, асиметричну і деструктивну відповідь Польщі".